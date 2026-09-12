Арина Соболенко — Елена Рыбакина: онлайн-трансляция финала US Open — 2026 началась

Сегодня, 12 сентября, в Нью-Йорке (США) стартовал финальный матч US Open – 2026 в женском одиночном разряде, в котором играют первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и второй номер рейтинга представительница Казахстана Елена Рыбакина. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко – Елена Рыбакина.

Счёт личных встреч 10-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге).

Открытый чемпионат США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко. В прошлогоднем финале он