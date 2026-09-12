«Персонал, охранники — все хотят видеть мой успех». Тиафо — о поддержке в Нью-Йорке
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо после поражения в полуфинале US Open рассказал о поддержке публики в Нью-Йорке. В 1/2 финала Тиафо уступил соотечественнику Бену Шелтону со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 5:7.
US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
12
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|3
|3
|5
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|6
|6
|7
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Вот почему я просто хочу победить. Любовь, которую я получаю, невероятна. Это действительно трогает меня до слёз; учитывая, с чего я начинал, любовь, которую чувствую здесь, просто сумасшедшая. В каждом матче, в котором участвую, все — персонал, охранники — все хотят видеть мой успех. Друзья, семья, моя команда… здесь царит