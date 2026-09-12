«Персонал, охранники — все хотят видеть мой успех». Тиафо — о поддержке в Нью-Йорке

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо после поражения в полуфинале US Open рассказал о поддержке публики в Нью-Йорке. В 1/2 финала Тиафо уступил соотечественнику Бену Шелтону со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 5:7.

«Вот почему я просто хочу победить. Любовь, которую я получаю, невероятна. Это действительно трогает меня до слёз; учитывая, с чего я начинал, любовь, которую чувствую здесь, просто сумасшедшая. В каждом матче, в котором участвую, все — персонал, охранники — все хотят видеть мой успех. Друзья, семья, моя команда… здесь царит