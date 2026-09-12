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«Он теперь умело управляет темпом». Фрэнсис Тиафо — о прогрессе Бена Шелтона

«Он теперь умело управляет темпом». Фрэнсис Тиафо — о прогрессе Бена Шелтона
Комментарии

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о прогрессе соотечественника Бена Шелтона. В 1/2 финала US Open Тиафо проиграл Шелтону со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 5:7.

US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 5
4 		6 6 7
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Мы оба пытаемся до конца понять игру друг друга и найти правильный ритм. Он отлично действовал на приёме. Конечно, я часто подавал вторую подачу, но это ему даже помогло. Да, он был очень голоден до победы. Впрочем, как и я. Он уверенно держится в розыгрышах и допускает не так уж много невынужденных ошибок. Его игра становится более стабильной и отточенной. Вместо того чтобы сразу пытаться пробить навылет, он тепер