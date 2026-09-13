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Соболенко — Рыбакина: Елена выиграла первый сет финала US Open — 2026

Соболенко — Рыбакина: Елена выиграла первый сет финала US Open — 2026
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Сегодня, 12 сентября, в Нью-Йорке (США) проходит финальный матч US Open – 2026 в женском одиночном разряде, в котором играют первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и второй номер рейтинга представительница Казахстана Елена Рыбакина. После первого сета счёт 6:4 в пользу Рыбакиной.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		7 1
6 		5 1
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннисистки провели на корте 44 минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко – Елена Рыбакина.

Счёт личных встреч 10-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге).

Открытый чемпионат США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Аманду Анисимову.