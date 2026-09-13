Мария Шарапова посетила финал женского US Open — 2026

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова посетила финал US Open — 2026, где белоруска Арина Соболенко играет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Фото: Скриншот из трансляции

Также на трибунах были замечены актёры Брэд Питт и Джессика Альба.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко – Елена Рыбакина. После первого сета счёт 6:4 в пользу казахстанской спортсменки.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, член мирового Зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария выиграла 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.