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Мария Шарапова посетила финал женского US Open — 2026

Мария Шарапова посетила финал женского US Open — 2026
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова посетила финал US Open — 2026, где белоруска Арина Соболенко играет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		7 1
6 		5 1
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Фото: Скриншот из трансляции

Также на трибунах были замечены актёры Брэд Питт и Джессика Альба.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко – Елена Рыбакина. После первого сета счёт 6:4 в пользу казахстанской спортсменки.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, член мирового Зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария выиграла 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.