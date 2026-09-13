Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выиграл 44 из 45 последних матчей против левшей. Единственное поражение он потерпел от американца Лёнера Тьена в феврале 2025 года в Акапулько.

Также Александр победил в последних 13 матчах на мэйджорах против леворуких теннисистов. Последний раз он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в 2022 году, снявшись с соревнований.

В финале US Open — 2026 Зверев сыграет с левшой Беном Шелтоном, занимающим девятую строчку мирового рейтинге.

Открытый чемпионат США — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.