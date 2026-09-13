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Александр Зверев выиграл 44 из 45 последних матчей против левшей

Александр Зверев выиграл 44 из 45 последних матчей против левшей
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выиграл 44 из 45 последних матчей против левшей. Единственное поражение он потерпел от американца Лёнера Тьена в феврале 2025 года в Акапулько.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Также Александр победил в последних 13 матчах на мэйджорах против леворуких теннисистов. Последний раз он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в 2022 году, снявшись с соревнований.

В финале US Open — 2026 Зверев сыграет с левшой Беном Шелтоном, занимающим девятую строчку мирового рейтинге.

Открытый чемпионат США — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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