Хачанов опубликовал пост после поражения от Зверева в полуфинале US Open — 2026

50-я ракетка мира, 30-летний российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост по итогам US Open — 2026.

«Уезжаю из Нью-Йорка с позитивным настроем и рад тому, как я играл на этом турнире. Только упорная работа и вера.

Спасибо, Нью-Йорк, за эту энергию. Спасибо всем людям по всему миру за поддержку, которую я получал на протяжении этих нескольких недель. Это было настоящее удовольствие!», — написал Хачанов на личной странице в одной из социальных сетей.

Напомним, в полуфинале турнира россиянин уступил немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8). В финале турнира Зверев сыграет с американцем Беном Шелтом.