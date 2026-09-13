Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале US Open — 2026

2-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победителем турнира US Open — 2026. В финале она обыграла 1-ю ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 час 23 минуты. Соболенко шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Рыбакиной 11 подач навылет, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября. В прошлом году чемпионкой турнира стала Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.