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Арина Соболенко — Елена Рыбакина: результат матча 12 сентября, счёт 1:2, финал US Open — 2026

Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале US Open — 2026
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2-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победителем турнира US Open — 2026. В финале она обыграла 1-ю ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннисистки провели на корте 2 час 23 минуты. Соболенко шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Рыбакиной 11 подач навылет, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября. В прошлом году чемпионкой турнира стала Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.

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