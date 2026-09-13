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Рыбакиной осталось выиграть «Ролан Гаррос» до карьерного «Шлема»

Рыбакиной осталось выиграть «Ролан Гаррос» до карьерного «Шлема»
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой Открытого чемпионата США 2026 года. Таким образом, 27-летняя спортсменка остаётся в одном титуле до карьерного «Шлема».

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Трофей на US Open стал третьим для Рыбакиной на турнирах «Большого шлема». Ранее она становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Чтобы взять карьерный «Шлем», ей нужно победить на грунтовом ТБШ — «Ролан Гаррос».

Напомним, в финале US Open — 2026 Рыбакина обыграла первую ракетку мира представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2 и сменила её по итогам соревнования на первой строчке рейтинга WTA.

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