Рыбакиной осталось выиграть «Ролан Гаррос» до карьерного «Шлема»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой Открытого чемпионата США 2026 года. Таким образом, 27-летняя спортсменка остаётся в одном титуле до карьерного «Шлема».

Трофей на US Open стал третьим для Рыбакиной на турнирах «Большого шлема». Ранее она становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Чтобы взять карьерный «Шлем», ей нужно победить на грунтовом ТБШ — «Ролан Гаррос».

Напомним, в финале US Open — 2026 Рыбакина обыграла первую ракетку мира представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2 и сменила её по итогам соревнования на первой строчке рейтинга WTA.