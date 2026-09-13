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Рыбакина сравнялась с Соболенко и Андреевой по титулам в нынешнем сезоне

Рыбакина сравнялась с Соболенко и Андреевой по титулам в нынешнем сезоне
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2-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала свой третий титул в сезоне. Рыбакина стала победителем турнира US Open — 2026, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Ранее в нынешнем сезоне Рыбакина выигрывала Australian Open и турнир в Штутгарте. По этому показателю Рыбакина сравнялась с Соболенко и Миррой Андреевой.

Ранее Соболенко выигрывала турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. Андреева, в свою очередь, выигрывала турниры в Париже, Линце и Аделаиде.

Напомним, Соболенко потеряет первую строчку рейтинга WTА по итогам турнира US Open — 2026 — первой ракеткой мира станет Рыбакина.

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