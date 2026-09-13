Рыбакина сравнялась с Соболенко и Андреевой по титулам в нынешнем сезоне

2-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала свой третий титул в сезоне. Рыбакина стала победителем турнира US Open — 2026, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко.

Ранее в нынешнем сезоне Рыбакина выигрывала Australian Open и турнир в Штутгарте. По этому показателю Рыбакина сравнялась с Соболенко и Миррой Андреевой.

Ранее Соболенко выигрывала турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. Андреева, в свою очередь, выигрывала турниры в Париже, Линце и Аделаиде.

Напомним, Соболенко потеряет первую строчку рейтинга WTА по итогам турнира US Open — 2026 — первой ракеткой мира станет Рыбакина.