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Эмоции Арины Соболенко после проигранного Елене Рыбакиной финала US Open — 2026

Эмоции Арины Соболенко после проигранного Елене Рыбакиной финала US Open — 2026
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла сдержать эмоций после поражения в финале Открытого чемпионата США 2026 года. Она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 4:6, 7:5, 2:6.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Сразу после завершения матча Соболенко на эмоциях бросила на корт свою ракетку. Позже она подняла инвентарь, обнялась с Рыбакиной и отправилась на свою скамейку, где ещё раз демонстративно бросила эту ракетку на корт.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, в текущем сезоне Соболенко не смогла выиграть ни одного титула на турнирах «Большого шлема», тогда как у Рыбакиной два трофея — на хардовых кортах.

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