Эмоции Арины Соболенко после проигранного Елене Рыбакиной финала US Open — 2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла сдержать эмоций после поражения в финале Открытого чемпионата США 2026 года. Она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 4:6, 7:5, 2:6.

Сразу после завершения матча Соболенко на эмоциях бросила на корт свою ракетку. Позже она подняла инвентарь, обнялась с Рыбакиной и отправилась на свою скамейку, где ещё раз демонстративно бросила эту ракетку на корт.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, в текущем сезоне Соболенко не смогла выиграть ни одного титула на турнирах «Большого шлема», тогда как у Рыбакиной два трофея — на хардовых кортах.