Эмоции Рыбакиной после победы над Соболенко в финале US Open — 2026

2-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победителем US Open — 2026. В финале она обыграла в финале 1-ю ракетку мира белоруску Арину Соболенко. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото эмоций Рыбакиной после завоевания титула.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее сообщалось, что по итогам US Open — 2026 Арина Соболенко уступит первую строчку рейтинга WTA Елене Рыбакиной, которая станет новой первой ракеткой мира.

Для Рыбакиной этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема». Ранее она побеждала на Уимблдоне в 2022 году и Australian Open — 2026. Кроме того, в 2025 году казахстанская теннисистка выиграла Итоговый турнир WTA.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября.