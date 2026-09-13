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Елена Рыбакина получила трофей US Open из рук Марии Шараповой

Елена Рыбакина получила трофей US Open из рук Марии Шараповой
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила трофей за победу на US Open — 2026 в женском одиночном разряде.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Трофей за победу в хардовом американском турнире «Большого шлема» казахстанская спортсменка получила из рук пятикратной чемпионки ТБШ, бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В финале она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, занимавшую перед стартом турнира первую строчку в рейтинге WTA. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу Рыбакиной.

Победа Рыбакиной принесла ей третий титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон, а на старте текущего сезона она взяла Australian Open.

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