Елена Рыбакина получила трофей US Open из рук Марии Шараповой

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила трофей за победу на US Open — 2026 в женском одиночном разряде.

Трофей за победу в хардовом американском турнире «Большого шлема» казахстанская спортсменка получила из рук пятикратной чемпионки ТБШ, бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В финале она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, занимавшую перед стартом турнира первую строчку в рейтинге WTA. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу Рыбакиной.

Победа Рыбакиной принесла ей третий титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон, а на старте текущего сезона она взяла Australian Open.