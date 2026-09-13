2-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала 14-й титул в карьере. Рыбакина стала победителем US Open — 2026, обыграв в финале 1-ю ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Ранее сообщалось, что Соболенко потеряет первую строчку рейтинга WTА по итогам турнира US Open — 2026 — первой ракеткой мира станет Рыбакина.

Рыбакина стала трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Ранее Рыбакина становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Отметим, в 2025-м она выиграла Итоговый турнир WTA.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября.