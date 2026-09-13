15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина завоевала 14-й титул в карьере

Елена Рыбакина завоевала 14-й титул в карьере
Комментарии

2-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала 14-й титул в карьере. Рыбакина стала победителем US Open — 2026, обыграв в финале 1-ю ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Ранее сообщалось, что Соболенко потеряет первую строчку рейтинга WTА по итогам турнира US Open — 2026 — первой ракеткой мира станет Рыбакина.

Рыбакина стала трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Ранее Рыбакина становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Отметим, в 2025-м она выиграла Итоговый турнир WTA.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября.

Материалы по теме
Рыбакина забрала у Соболенко титул на US Open! У Елены уже 3 разных ТБШ в копилке. LIVE!
Live
Рыбакина забрала у Соболенко титул на US Open! У Елены уже 3 разных ТБШ в копилке. LIVE!