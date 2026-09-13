Соболенко сломала ракетку после поражения от Рыбакиной в финале US Open — 2026

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сломала ракетку после поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале US Open — 2026.

После игры белорусская теннисистка села на скамейку, а затем несколько раз ударила ракеткой о корт и сломала её.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее сообщалось, что по итогам US Open — 2026 Арина Соболенко уступит первую строчку рейтинга WTA Елене Рыбакиной, которая станет новой первой ракеткой мира.

Для Рыбакиной этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема». Ранее она побеждала на Уимблдоне в 2022 году и Australian Open — 2026.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября. В 2025 году победителем турнира стала Соболенко.