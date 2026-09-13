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Соболенко сломала ракетку после поражения от Рыбакиной в финале US Open — 2026

Соболенко сломала ракетку после поражения от Рыбакиной в финале US Open — 2026
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко сломала ракетку после поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале US Open — 2026.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

После игры белорусская теннисистка села на скамейку, а затем несколько раз ударила ракеткой о корт и сломала её.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее сообщалось, что по итогам US Open — 2026 Арина Соболенко уступит первую строчку рейтинга WTA Елене Рыбакиной, которая станет новой первой ракеткой мира.

Для Рыбакиной этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема». Ранее она побеждала на Уимблдоне в 2022 году и Australian Open — 2026.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября. В 2025 году победителем турнира стала Соболенко.

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