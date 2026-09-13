Читатели «Чемпионата» верили в победу Рыбакиной над Соболенко в финале US Open — 2026

Завершился опрос «Чемпионата», в котором было предложено выбрать потенциальную победительницу финала US Open – 2026 в женском одиночном разряде, где белоруска Арина Соболенко встретилась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Матч закончился победой Рыбакиной со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

Читатели «Чемпионата» с минимальным преимуществом отдавали победу Рыбакиной.

Ранее сообщалось, что по итогам US Open — 2026 Арина Соболенко уступит первую строчку рейтинга WTA Елене Рыбакиной, которая станет новой первой ракеткой мира.

Для Рыбакиной этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема». Ранее она побеждала на Уимблдоне в 2022 году и Australian Open — 2026.