«Заслуженно». Соболенко отреагировала на своё поражение от Рыбакиной в финале US Open

Представительница Беларуси Арина Соболенко выступила с небольшой речью после поражения от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США 2026 года. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6.

«Это последнее, что мне хочется делать прямо сейчас — произносить речь, но я постараюсь изо всех сил. Я, конечно, расстроена, но хочу поздравить Елену с невероятным годом и потрясающими результатами. Это заслуженно. Наслаждайся этим вечером, завтрашним днём и концом сезона, чтобы я смогла выиграть несколько титулов. Спасибо» (Смеётся.) — сказала Соболенко в интервью на корте.

Отметим, что в текущем сезоне Соболенко не смогла выиграть ни одного титула на турнирах «Большого шлема», тогда как у Рыбакиной два подобных трофея — на хардовых кортах.