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«Заслуженно». Соболенко отреагировала на своё поражение от Рыбакиной в финале US Open

«Заслуженно». Соболенко отреагировала на своё поражение от Рыбакиной в финале US Open
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Представительница Беларуси Арина Соболенко выступила с небольшой речью после поражения от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США 2026 года. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Это последнее, что мне хочется делать прямо сейчас — произносить речь, но я постараюсь изо всех сил. Я, конечно, расстроена, но хочу поздравить Елену с невероятным годом и потрясающими результатами. Это заслуженно. Наслаждайся этим вечером, завтрашним днём и концом сезона, чтобы я смогла выиграть несколько титулов. Спасибо» (Смеётся.) — сказала Соболенко в интервью на корте.

Отметим, что в текущем сезоне Соболенко не смогла выиграть ни одного титула на турнирах «Большого шлема», тогда как у Рыбакиной два подобных трофея — на хардовых кортах.

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