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Рыбакина обратилась к Соболенко во время речи после победы в финале US Open

Рыбакина обратилась к Соболенко во время речи после победы в финале US Open
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступила с речью после победы над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в финале US Open — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Сейчас сложно подобрать слова. Я не ожидала ничего подобного, когда ехала на этот турнир. У меня были небольшие проблемы из-за травмы. Однако как-то всё сложилось в мою пользу. Хочу лишь сказать: Арина, ты — великая чемпионка. Против тебя невероятно тяжело играть. Ты заставляешь выкладываться на пределе возможностей. На корте я сомневалась и пыталась достать каждый мяч. Поздравляю тебя со всеми достижениями. Поздравляю твою команду. Вы проделываете потрясающую работу. Сейчас я просто не могу найти слов, извините. Я приезжаю сюда уже 10 лет, но никогда не достигала успеха. Даже близко к этому не подбиралась. Это просто невероятно. Я влюбляюсь в Нью-Йорк всё больше и больше. Для меня это удивительные воспоминания. Спасибо вам всем», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Победа Рыбакиной принесла ей третий титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон, а на старте текущего сезона она взяла Australian Open.

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