Рыбакина обратилась к Соболенко во время речи после победы в финале US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступила с речью после победы над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в финале US Open — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

«Сейчас сложно подобрать слова. Я не ожидала ничего подобного, когда ехала на этот турнир. У меня были небольшие проблемы из-за травмы. Однако как-то всё сложилось в мою пользу. Хочу лишь сказать: Арина, ты — великая чемпионка. Против тебя невероятно тяжело играть. Ты заставляешь выкладываться на пределе возможностей. На корте я сомневалась и пыталась достать каждый мяч. Поздравляю тебя со всеми достижениями. Поздравляю твою команду. Вы проделываете потрясающую работу. Сейчас я просто не могу найти слов, извините. Я приезжаю сюда уже 10 лет, но никогда не достигала успеха. Даже близко к этому не подбиралась. Это просто невероятно. Я влюбляюсь в Нью-Йорк всё больше и больше. Для меня это удивительные воспоминания. Спасибо вам всем», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Победа Рыбакиной принесла ей третий титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон, а на старте текущего сезона она взяла Australian Open.