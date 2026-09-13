Рыбакина обратилась к Соболенко во время речи после победы в финале US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступила с речью после победы над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в финале US Open — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2.
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
«Сейчас сложно подобрать слова. Я не ожидала ничего подобного, когда ехала на этот турнир. У меня были небольшие проблемы из-за травмы. Однако как-то всё сложилось в мою пользу. Хочу лишь сказать: Арина, ты — великая чемпионка. Против тебя невероятно тяжело играть. Ты заставляешь выкладываться на пределе возможностей. На корте я сомневалась и пыталась достать каждый мяч. Поздравляю тебя со всеми достижениями. Поздравляю твою команду. Вы проделываете потрясающую работу. Сейчас я просто не могу найти слов, извините. Я приезжаю сюда уже 10 лет, но никогда не достигала успеха. Даже близко к этому не подбиралась. Это просто невероятно. Я влюбляюсь в Нью-Йорк всё больше и больше. Для меня это удивительные воспоминания. Спасибо вам всем», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
Победа Рыбакиной принесла ей третий титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон, а на старте текущего сезона она взяла Australian Open.
- 13 сентября 2026
-
02:50
-
02:39
-
02:37
-
02:30
-
02:28
-
02:18
-
02:14
-
02:12
-
02:04
-
02:00
-
01:50
-
01:50
-
01:45
-
01:38
-
01:10
-
00:58
-
00:54
-
00:07
-
00:01
- 12 сентября 2026
-
23:56
-
23:41
-
23:16
-
22:56
-
22:48
-
22:43
-
21:56
-
21:48
-
20:59
-
20:48
-
20:00
-
20:00
-
19:42
-
19:21
-
19:13
-
19:09