Соболенко нецензурно выразилась в адрес оператора после поражения от Рыбакиной на US Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко нецензурно высказалась в адрес оператора, который навёл на неё камеру на скамейке после поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале US Open — 2026.
US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|2
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|5
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Соболенко в грубой форме попросила оператора уйти.
Матч закончился победой Рыбакиной со счётом 6:4, 5:7, 6:2.
Напомним, после матча Соболенко села на скамейку и сломала ракетку.
Ранее сообщалось, что по итогам US Open — 2026 Арина Соболенко уступит первую строчку рейтинга WTA Елене Рыбакиной, которая станет новой первой ракеткой мира.
US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября. В 2025 году победительницей турнира стала Соболенко.
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