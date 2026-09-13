Соболенко нецензурно выразилась в адрес оператора после поражения от Рыбакиной на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко нецензурно высказалась в адрес оператора, который навёл на неё камеру на скамейке после поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале US Open — 2026.

Соболенко в грубой форме попросила оператора уйти.

Матч закончился победой Рыбакиной со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

Напомним, после матча Соболенко села на скамейку и сломала ракетку.

Ранее сообщалось, что по итогам US Open — 2026 Арина Соболенко уступит первую строчку рейтинга WTA Елене Рыбакиной, которая станет новой первой ракеткой мира.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября. В 2025 году победительницей турнира стала Соболенко.