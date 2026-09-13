Елена Рыбакина повторила уникальное достижение Штеффи Граф 31-летней давности
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой Открытого чемпионата США 2026 года и повторила уникальное достижение легендарной немецкой теннисистки Штеффи Граф 1995 года.
US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7
|2
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|5
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Рыбакина, одолевшая в финале турнира первую ракетку мира представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2, стала второй теннисисткой, обыгравшей первую ракетку мира в двух финалах ТБШ в одном сезоне. Граф 31 год назад в финале «