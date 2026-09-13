«Посмотрим, сможет ли Рыбакина превзойти меня». Соболенко — о 99 неделях на вершине WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения от Елены Рыбакиной в финале US Open — 2026 высказалась о том, что потеряет первую строчку рейтинга после 99 недель подряд лидерства.

«Посмотрим, сможет ли Елена превзойти меня в этом. Если она продолжит играть так, как сейчас, у меня будут проблемы», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Ранее сообщалось, что по итогам US Open — 2026 Арина Соболенко уступит первую строчку рейтинга WTA Елене Рыбакиной, которая станет новой первой ракеткой мира.

Для Рыбакиной этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема». Ранее она побеждала на Уимблдоне в 2022 году и Australian Open — 2026.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября. В 2025 году победительницей турнира стала Соболенко.