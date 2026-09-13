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Соболенко объяснила, почему сломала ракетку после поражения от Рыбакиной в финале US Open

Соболенко объяснила, почему сломала ракетку после поражения от Рыбакиной в финале US Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему сломала ракетку после поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале US Open — 2026.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Очень сложно контролировать свои эмоции, когда проигрываешь финал турнира «Большого шлема», особенно когда пытаешься выиграть третий титул подряд. Я просто хотела выплеснуть все эмоции, потому что, если бы держала их в себе, сейчас не смогла бы и слова сказать или сделала бы что-нибудь не то прямо на корте», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Ранее сообщалось, что по итогам US Open — 2026 Арина Соболенко уступит первую строчку рейтинга WTA Елене Рыбакиной, которая станет новой первой ракеткой мира.

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