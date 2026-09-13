Соболенко объяснила, почему сломала ракетку после поражения от Рыбакиной в финале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему сломала ракетку после поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале US Open — 2026.

«Очень сложно контролировать свои эмоции, когда проигрываешь финал турнира «Большого шлема», особенно когда пытаешься выиграть третий титул подряд. Я просто хотела выплеснуть все эмоции, потому что, если бы держала их в себе, сейчас не смогла бы и слова сказать или сделала бы что-нибудь не то прямо на корте», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Ранее сообщалось, что по итогам US Open — 2026 Арина Соболенко уступит первую строчку рейтинга WTA Елене Рыбакиной, которая станет новой первой ракеткой мира.