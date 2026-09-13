Соболенко объяснила поражение от Рыбакиной в финале US Open — 2026

Представительница Беларуси Арина Соболенко прокомментировала поражение от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США 2026 года. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6.

«Конечно, я не полностью довольна тем уровнем, который показала сегодня, но у неё [Рыбакиной] была отличная подача. Она действовала очень агрессивно и играла в качественный теннис. Сегодня она оказалась лучше меня.

Лето у меня выдалось непростым. В целом я должна быть довольна тем, как играла и на каком уровне выступила. Из этого турнира можно извлечь многие выводы. Опыт показывает, что я возвращаюсь только сильнее, и уроки этого сезона уже сделали меня крепче. Это будет мотивировать меня в следующем году работать ещё лучше.

Мне кажется, на корте у любого игрока есть мишень на спине, неважно, ты первая, вторая, третья, четвёртая ракетка или какая-то другая. Поэтому я продолжу много работать, совершенствовать теннис и повышать уровень, и надеюсь выиграть ещё несколько турниров», — приводит слова Соболенко с пресс-конференции Punto de Break.

На следующей неделе Рыбакина займёт первое место в рейтинге WTA, опередив Соболенко. Белоруска находилась на вершине 99 недель подряд.