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Соболенко объяснила поражение от Рыбакиной в финале US Open — 2026

Соболенко объяснила поражение от Рыбакиной в финале US Open — 2026
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Представительница Беларуси Арина Соболенко прокомментировала поражение от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США 2026 года. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Конечно, я не полностью довольна тем уровнем, который показала сегодня, но у неё [Рыбакиной] была отличная подача. Она действовала очень агрессивно и играла в качественный теннис. Сегодня она оказалась лучше меня.

Лето у меня выдалось непростым. В целом я должна быть довольна тем, как играла и на каком уровне выступила. Из этого турнира можно извлечь многие выводы. Опыт показывает, что я возвращаюсь только сильнее, и уроки этого сезона уже сделали меня крепче. Это будет мотивировать меня в следующем году работать ещё лучше.

Мне кажется, на корте у любого игрока есть мишень на спине, неважно, ты первая, вторая, третья, четвёртая ракетка или какая-то другая. Поэтому я продолжу много работать, совершенствовать теннис и повышать уровень, и надеюсь выиграть ещё несколько турниров», — приводит слова Соболенко с пресс-конференции Punto de Break.

На следующей неделе Рыбакина займёт первое место в рейтинге WTA, опередив Соболенко. Белоруска находилась на вершине 99 недель подряд.

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