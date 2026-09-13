15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2026, женщины: результаты матчей 12 сентября

US Open — 2026, женщины: результаты матчей 12 сентября
Комментарии

В ночь с 12 на 13 сентября на хардовых кортах Нью-Йорка, США, завершился турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялся финальный матч за титул. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины, финал. Результаты 12-13 сентября:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 4:6, 7:5, 2:6.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко была победительницей прошлогоднего турнира. В финале сезона-2025 она одолела американку Аманду Анисимову. Победа Рыбакиной принесла ей третий титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон, а на старте текущего сезона она взяла Australian Open.

Турнирная сетка US Open — 2026 (женщины)
Материалы по теме
Соболенко объяснила поражение от Рыбакиной в финале US Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android