US Open — 2026, женщины: результаты матчей 12 сентября
Поделиться
В ночь с 12 на 13 сентября на хардовых кортах Нью-Йорка, США, завершился турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялся финальный матч за титул. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Теннис. US Open — 2026, женщины, финал. Результаты 12-13 сентября:
Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 4:6, 7:5, 2:6.
US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко была победительницей прошлогоднего турнира. В финале сезона-2025 она одолела американку Аманду Анисимову. Победа Рыбакиной принесла ей третий титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон, а на старте текущего сезона она взяла Australian Open.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 сентября 2026
-
04:54
-
04:46
-
04:33
-
03:55
-
03:49
-
03:37
-
03:15
-
02:50
-
02:39
-
02:37
-
02:30
-
02:28
-
02:18
-
02:14
-
02:12
-
02:04
-
02:00
-
01:50
-
01:50
-
01:45
-
01:38
-
01:10
-
00:58
-
00:54
-
00:07
-
00:01
- 12 сентября 2026
-
23:56
-
23:41
-
23:16
-
22:56
-
22:48
-
22:43
-
21:56
-
21:48
-
20:59