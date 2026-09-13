US Open — 2026, женщины: результаты матчей 12 сентября

В ночь с 12 на 13 сентября на хардовых кортах Нью-Йорка, США, завершился турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялся финальный матч за титул. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины, финал. Результаты 12-13 сентября:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 4:6, 7:5, 2:6.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко была победительницей прошлогоднего турнира. В финале сезона-2025 она одолела американку Аманду Анисимову. Победа Рыбакиной принесла ей третий титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон, а на старте текущего сезона она взяла Australian Open.