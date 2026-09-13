Елена Рыбакина высказалась о конкуренции с Ариной Соболенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о конкуренции с белоруской Ариной Соболенко после победы в очном матче в финале US Open — 2026.

«Я не знаю, что ждёт нас в будущем, но матчи против Арины всегда очень сложные, и я чувствую, что после таких тяжёлых поединков мы подталкиваем друг друга к совершенствованию. Да, я чувствую, что не только с ней, но и с другими великими теннисистками, всегда хочется попробовать что-то новое, что-то изменить в своей игре и стать лучше. Я не знаю, что ждёт нас в будущем, но надеюсь на успех и ещё несколько побед», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

Ранее сообщалось, что по итогам US Open — 2026 Арина Соболенко уступит первую строчку рейтинга WTA Елене Рыбакиной, которая станет новой первой ракеткой мира.