Елена Рыбакина высказалась о конкуренции с Ариной Соболенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о конкуренции с белоруской Ариной Соболенко после победы в очном матче в финале US Open — 2026.
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
«Я не знаю, что ждёт нас в будущем, но матчи против Арины всегда очень сложные, и я чувствую, что после таких тяжёлых поединков мы подталкиваем друг друга к совершенствованию. Да, я чувствую, что не только с ней, но и с другими великими теннисистками, всегда хочется попробовать что-то новое, что-то изменить в своей игре и стать лучше. Я не знаю, что ждёт нас в будущем, но надеюсь на успех и ещё несколько побед», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.
Ранее сообщалось, что по итогам US Open — 2026 Арина Соболенко уступит первую строчку рейтинга WTA Елене Рыбакиной, которая станет новой первой ракеткой мира.
- 13 сентября 2026
-
04:54
-
04:46
-
04:33
-
03:55
-
03:49
-
03:37
-
03:15
-
02:50
-
02:39
-
02:37
-
02:30
-
02:28
-
02:18
-
02:14
-
02:12
-
02:04
-
02:00
-
01:50
-
01:50
-
01:45
-
01:38
-
01:10
-
00:58
-
00:54
-
00:07
-
00:01
- 12 сентября 2026
-
23:56
-
23:41
-
23:16
-
22:56
-
22:48
-
22:43
-
21:56
-
21:48
-
20:59