Рыбакина ответила, как удалось прибавить, чтобы выиграть AO и US Open, став 1-й ракеткой

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос, как ей удалось прибавить, чтобы выиграть в течение года Итоговый турнир, Australian Open и US Open. Напомним, в финале последнего она одолела представительницу Беларуси Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

— Ты могла расслабиться [после четвертьфинала, когда узнала, что будешь первой ракеткой мира], но продолжила бороться за