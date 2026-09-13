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Рыбакина ответила, как удалось прибавить, чтобы выиграть AO и US Open, став 1-й ракеткой

Рыбакина ответила, как удалось прибавить, чтобы выиграть AO и US Open, став 1-й ракеткой
Комментарии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос, как ей удалось прибавить, чтобы выиграть в течение года Итоговый турнир, Australian Open и US Open. Напомним, в финале последнего она одолела представительницу Беларуси Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Ты могла расслабиться [после четвертьфинала, когда узнала, что будешь первой ракеткой мира], но продолжила бороться за