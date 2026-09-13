Соболенко впервые с 2022 года не взяла ни одного «Шлема» за сезон

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые с 2022 года не выиграла ни одного турнира «Большого шлема» за сезон.

В 2026 году Соболенко дошла до финала Australian Open и US Open, однако оба решающих матча проиграла Елене Рыбакиной. В Мельбурне представительница Казахстана победила со счётом 6:4, 4:6, 6:4, а в Нью-Йорке — 6:4, 5:7, 6:2.

На «Ролан Гаррос» белоруска остановилась в четвертьфинале, уступив Диане Шнайдер — 6:3, 5:7, 0:6. На Уимблдоне Соболенко завершила выступление уже в четвёртом круге, проиграв Наоми Осаке — 2:6, 6:7.

Таким образом, в 2026 году Соболенко не смогла завоевать ни одного титула на турнирах «Большого шлема». В последний раз подобное происходило с ней в 2022 году.