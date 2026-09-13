Елена Рыбакина в восьмой раз обыграла Арину Соболенко

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в финале US Open — 2026 обыграла белоруску Арину Соболенко (6:4, 5:7, 6:2) и стала победительницей турнира.

Эта победа стала восьмой для Рыбакиной в очных матчах с Соболенко (при 10 поражениях).

В 2026 году казахстанская теннисистка обыграла белоруску в финале Australian Open — 2026, выиграв свой второй мэйджор в карьере (6:4, 4:6, 6:4), а Арина сумела победить с матчбола на приёме в финале Индиан-Уэллса — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6), а после этого уверенно выиграла в полуфинале Майами (6:4, 6:3).

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября.