Рыбакина осталась на первом месте в Чемпионской гонке, не пустив Соболенко

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла в финале US Open — 2026 белоруску Арину Соболенко (6:4, 5:7, 6:2) и стала победительницей турнира. Рыбакина в восьмой раз обыграла Соболенко (при 10 поражениях) и осталась на первой строчке в Чемпионской гонке, не пустив Арину вперёд.

Напомним, Соболенко проводила этот турнир в ранге первой ракетки мира, а Рыбакина — второй. Тем не менее заведомо было известно, что по окончании турнира теннисистки поменяются местами в рейтинге. В понедельник, 14 сентября, Елена возглавит классификацию WTA, а Арина опустится на вторую строчку.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября.