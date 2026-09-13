Рыбакина стала третьей теннисисткой с 2000 года, выигравшей AO и US Open в один сезон

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата США 2026 года. Она стала третьей теннисисткой с 2000 года, выигравшей Australian Open и US Open в один сезон. Первой была немка Анжелика Кербер — 2016 год, а второй Арина Соболенко — 2024-й.

Это третий титул 27-летней спортсменки на турнирах «Большого шлема».

В финале US Open Рыбакина обыграла первую ракетку мира представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Ранее Елена становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Отметим, что в 2025-м она выиграла Итоговый турнир WTA.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября.