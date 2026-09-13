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Рыбакина стала третьей теннисисткой с 2000 года, выигравшей AO и US Open в один сезон

Рыбакина стала третьей теннисисткой с 2000 года, выигравшей AO и US Open в один сезон
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата США 2026 года. Она стала третьей теннисисткой с 2000 года, выигравшей Australian Open и US Open в один сезон. Первой была немка Анжелика Кербер — 2016 год, а второй Арина Соболенко — 2024-й.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Это третий титул 27-летней спортсменки на турнирах «Большого шлема».

В финале US Open Рыбакина обыграла первую ракетку мира представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Ранее Елена становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Отметим, что в 2025-м она выиграла Итоговый турнир WTA.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября.