Елена Рыбакина в 10-й раз в сезоне победила теннисистку из топ-10

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в финале US Open — 2026 обыграла белоруску Арину Соболенко (6:4, 5:7, 6:2) и стала победительницей турнира. Для Рыбакиной эта победа стала 10-й в сезоне над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.

Всего в 2026 году Рыбакина провела 15 таких встреч и одержала 10 побед при пяти поражениях. В числе её поверженных соперниц — Ига Швёнтек, Джессика Пегула, Арина Соболенко, Элина Свитолина, Мирра Андреева и Коко Гауфф. Причём Пегулу казахстанская теннисистка обыграла трижды, а Гауфф и Соболенко — по два раза.

Победа в Нью-Йорке стала для Рыбакиной вторым титулом «Большого шлема» в сезоне. Успешное выступление на US Open также позволило ей возглавить мировой рейтинг и сохранить первое место в Чемпионской гонке WTA.