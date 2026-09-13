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Елена Рыбакина в 10-й раз в сезоне победила теннисистку из топ-10

Елена Рыбакина в 10-й раз в сезоне победила теннисистку из топ-10
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в финале US Open — 2026 обыграла белоруску Арину Соболенко (6:4, 5:7, 6:2) и стала победительницей турнира. Для Рыбакиной эта победа стала 10-й в сезоне над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Всего в 2026 году Рыбакина провела 15 таких встреч и одержала 10 побед при пяти поражениях. В числе её поверженных соперниц — Ига Швёнтек, Джессика Пегула, Арина Соболенко, Элина Свитолина, Мирра Андреева и Коко Гауфф. Причём Пегулу казахстанская теннисистка обыграла трижды, а Гауфф и Соболенко — по два раза.

Победа в Нью-Йорке стала для Рыбакиной вторым титулом «Большого шлема» в сезоне. Успешное выступление на US Open также позволило ей возглавить мировой рейтинг и сохранить первое место в Чемпионской гонке WTA.

Турнирная сетка US Open — 2026 (женщины)
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