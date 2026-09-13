Соболенко едва не дисквалифицировали в финале US Open — 2026 из-за вспышки гнева

Белорусская теннисистка Арина Соболенко едва не оказалась под угрозой дисквалификации в финальном матче US Open — 2026 с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Белоруска не справилась с эмоциями и несколько раз опасно отправила мяч за пределы корта.

В начале встречи Соболенко в порыве гнева выбила мяч в сторону трибун, а позже ещё один удар едва не пришёлся в оператора за задней линией. Подобный эпизод мог иметь серьёзные последствия: в 2020 году Новак Джокович был дисквалифицирован с US Open после того, как попал мячом в линейного судью.

Рыбакина выиграла финал со счётом 6:4, 5:7, 6:2. После поражения эмоционально подавленная Соболенко разбила ракетку о корт. На церемонии она призналась, что не хотела выступать с речью, но всё же обратилась к зрителям.

Это поражение стало для белоруски первым на US Open с 2023 года.