Рыбакина в 10-й раз в карьере обыграла действующую первую ракетку мира

Казахстанская теннисистка, вторая ракетка мира Елена Рыбакина в 10-й раз в карьере обыграла действующую первую ракетку мира, став победительницей Открытого чемпионата США 2026 года. Это третий титул 27-летней спортсменки на турнирах «Большого шлема».

В финале US Open Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Ранее Елена становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Отметим, что в 2025-м она выиграла Итоговый турнир WTA.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября.