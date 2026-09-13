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Рыбакина в 10-й раз в карьере обыграла действующую первую ракетку мира

Рыбакина в 10-й раз в карьере обыграла действующую первую ракетку мира
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Казахстанская теннисистка, вторая ракетка мира Елена Рыбакина в 10-й раз в карьере обыграла действующую первую ракетку мира, став победительницей Открытого чемпионата США 2026 года. Это третий титул 27-летней спортсменки на турнирах «Большого шлема».

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В финале US Open Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Ранее Елена становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Отметим, что в 2025-м она выиграла Итоговый турнир WTA.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября.

Турнирная сетка US Open — 2026 (женщины)
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