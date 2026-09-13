Рыбакина в 10-й раз в карьере обыграла действующую первую ракетку мира
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Казахстанская теннисистка, вторая ракетка мира Елена Рыбакина в 10-й раз в карьере обыграла действующую первую ракетку мира, став победительницей Открытого чемпионата США 2026 года. Это третий титул 27-летней спортсменки на турнирах «Большого шлема».
US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7
|2
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|5
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
В финале US Open Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Ранее Елена становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Отметим, что в 2025-м она выиграла Итоговый турнир WTA.
US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября.
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