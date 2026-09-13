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Елена Рыбакина повторила достижение, которое держалось 19 лет

Елена Рыбакина повторила достижение, которое держалось 19 лет
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Казахстанская теннисистка, вторая ракетка мира Елена Рыбакина повторила достижение, которое держалось 19 лет. Рыбакина стала первой теннисисткой за 19 лет, победившей в полуфинале и финале US Open прежних чемпионок турнира (Энен в 2007-м в полуфинале обыграла Винус Уильямс, а в финале — Кузнецову).

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В финале US Open Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Ранее Елена становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Отметим, что в 2025-м она выиграла Итоговый турнир WTA.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходил с 30 августа по 12 сентября.

Турнирная сетка US Open — 2026 (женщины)
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