Елена Рыбакина — вторая по количеству побед в сезоне

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира US Open — 2026, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко со счётом (6:4, 5:7, 6:2). Эта победа стала для Рыбакиной 49-й в нынешнем сезоне, больше только у американки Джессики Пегулы — 50.

Рыбакина в восьмой раз обыграла Соболенко (при 10 поражениях) и осталась на первой строчке в Чемпионской гонке.

Ранее Елена становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Отметим, что в 2025-м она выиграла Итоговый турнир WTA.

Напомним, Соболенко проводила этот турнир в ранге первой ракетки мира, а Рыбакина — второй. По окончании