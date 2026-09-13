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Елена Рыбакина — вторая по количеству побед в сезоне

Елена Рыбакина — вторая по количеству побед в сезоне
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира US Open — 2026, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко со счётом (6:4, 5:7, 6:2). Эта победа стала для Рыбакиной 49-й в нынешнем сезоне, больше только у американки Джессики Пегулы — 50.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Рыбакина в восьмой раз обыграла Соболенко (при 10 поражениях) и осталась на первой строчке в Чемпионской гонке.

Ранее Елена становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Отметим, что в 2025-м она выиграла Итоговый турнир WTA.

Напомним, Соболенко проводила этот турнир в ранге первой ракетки мира, а Рыбакина — второй. По окончании