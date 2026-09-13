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13 сентября главные новости спорта, теннис, US Open — 2026, WTA, футбол, РПЛ, МЛС, Ла Лига, бокс, UFC, прочие, фигурное катание

Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open, ничья ЦСКА и «Рубина» в РПЛ. Главное к утру
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира US Open — 2026, обыграв в финале первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в РПЛ, мадридский «Реал» разгромил «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале US Open — 2026.
  2. ЦСКА потерял очки в матче РПЛ с «Рубином», играя с 15-й минуты вдесятером из-за удаления.
  3. «Реал» разгромил «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги, у Мбаппе — дубль и ассист.
  4. Бойкова и Козловский выиграли «челленджер» John Nicks Pairs International в Норвуде.
  5. Штырков победил Вагабова в главном бою совместного турнира RCC Hard и Gamebred.
  6. Райан Гарсия победил нокаутом во втором раунде Конора Бенна в Лас-Вегасе.
  7. Жан Силва победил Хосе Дельгадо удушающим приёмом в главном бою UFC Fight Night 288.
  8. Муслим Салихов уступил Игнасио Бахамондесу единогласным решением на турнире UFC 288.
  9. «Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом», у Месси — гол.
  10. «Атланта» с Миранчуком не смогла одолеть «Ди-Си Юнайтед», продлив серию без побед в МЛС.
  11. Результаты турнира UFC Fight Night 288 с боем Муслима Салихова.
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