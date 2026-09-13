Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open, ничья ЦСКА и «Рубина» в РПЛ. Главное к утру

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира US Open — 2026, обыграв в финале первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в РПЛ, мадридский «Реал» разгромил «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».