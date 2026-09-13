В Федерации тенниса Казахстана отреагировали на победу Рыбакиной на US Open — 2026

Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов отреагировал на победу Елены Рыбакиной на US Open — 2026. В финале турнира она одолела белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

«Это огромная победа Елены и исторический день для казахстанского тенниса. Благодарю Елену за то, что она вновь отдала все силы борьбе и продемонстрировала высочайший уровень игры на одной из крупнейших теннисных арен мира.

Елена продолжает ярко олицетворять успешное развитие тенниса в нашей стране, а её восхождение на самую вершину мирового тенниса станет мощным источником вдохновения для молодого поколения казахстанских игроков, которых мы и дальше будем всесторонне поддерживать», — приводит слова Утемуратова пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.