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В Федерации тенниса Казахстана отреагировали на победу Рыбакиной на US Open — 2026

В Федерации тенниса Казахстана отреагировали на победу Рыбакиной на US Open — 2026
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Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов отреагировал на победу Елены Рыбакиной на US Open — 2026. В финале турнира она одолела белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Это огромная победа Елены и исторический день для казахстанского тенниса. Благодарю Елену за то, что она вновь отдала все силы борьбе и продемонстрировала высочайший уровень игры на одной из крупнейших теннисных арен мира.

Елена продолжает ярко олицетворять успешное развитие тенниса в нашей стране, а её восхождение на самую вершину мирового тенниса станет мощным источником вдохновения для молодого поколения казахстанских игроков, которых мы и дальше будем всесторонне поддерживать», — приводит слова Утемуратова пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

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