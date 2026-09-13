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Фоторепортаж с матча Елена Рыбакина — Арина Соболенко в финале US Open

Рыбакина с кубком обнимала Шарапову, Соболенко плакала и пинала мяч. Фото финала US Open
Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open
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13 сентября в Нью-Йорке (США) состоялся финал женского турнира US Open — 2026. В решающем матче встретились представительница Казахстана Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко. Обладательницей трофея стала Рыбакина, победившая со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Соболенко шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Рыбакиной 11 подач навылет, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Лучшие фото с женского финала US Open — в фотоподборке «Чемпионата».

Для Рыбакиной этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема». Ранее она становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Отметим, что в 2025-м она выиграла Итоговый турнир WTA.

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