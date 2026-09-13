Фото: Елена Рыбакина провела чемпионскую фотосессию после победы на US Open — 2026

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела чемпионскую фотосессию после победы на US Open – 2026. В финале турнира она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. На снимках Елена предстала в полностью белом образе: топе, пиджаке и широких брюках.

Фото: Robert Prange/Getty Images

Фото: Robert Prange/Getty Images

Рыбакина благодаря выходу как минимум в полуфинал этого турнира станет первой ракеткой мира после обновления рейтинга. Победа в финале Открытого чемпионата США стала для теннисистки вторым в сезоне титулом на турнире «Большого шлема» — в январе текущего года она одолела Соболенко в финале Australian Open (6:4, 4:6, 6:4).