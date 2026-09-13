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Фото: Елена Рыбакина провела чемпионскую фотосессию после победы на US Open — 2026

Фото: Елена Рыбакина провела чемпионскую фотосессию после победы на US Open — 2026
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела чемпионскую фотосессию после победы на US Open – 2026. В финале турнира она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. На снимках Елена предстала в полностью белом образе: топе, пиджаке и широких брюках.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Фото: Robert Prange/Getty Images

Фото: Robert Prange/Getty Images

Рыбакина благодаря выходу как минимум в полуфинал этого турнира станет первой ракеткой мира после обновления рейтинга. Победа в финале Открытого чемпионата США стала для теннисистки вторым в сезоне титулом на турнире «Большого шлема» — в январе текущего года она одолела Соболенко в финале Australian Open (6:4, 4:6, 6:4).

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