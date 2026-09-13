US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, в Нью-Йорке, США, завершится хардовый турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на воскресенье.

Теннис. US Open – 2026, мужчины. Расписание на 13 сентября (время начала — московское)

21:00. Александр Зверев (Германия) – Бен Шелтон (США).

Действующим чемпионом US Open является испанец Карлос Алькарас, уступивший Шелтону в четвертьфинале. Для Александра Зверева этот финал станет третьим на турнирах «Большого шлема» в текущем сезоне, Шелтон выступит в заключительном матче мэйджора впервые в карьере.