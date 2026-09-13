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Александр Зверев – Бен Шелтон: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию финала US Open – 2026

Зверев — Шелтон: во сколько начало, где смотреть трансляцию финала US Open — 2026
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Сегодня, 13 сентября, в Нью-Йорке, США, завершится хардовый турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится финальный матч, в котором за титул сразятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель США Бен Шелтон, занимающий в мировом рейтинге девятое место. Начало встречи запланировано на 21:00 мск.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Зверевым и Шелтоном. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Действующим чемпионом US Open является испанец Карлос Алькарас, уступивший Шелтону в четвертьфинале. Для Александра Зверева этот финал станет третьим на турнирах «Большого шлема» в текущем сезоне, Шелтон выступит в заключительном матче мэйджора впервые в карьере.

Календарь US Open — 2026 (м)
Турнирная сетка US Open — 2026 (м)