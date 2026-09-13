Зверев — Шелтон: во сколько начало, где смотреть трансляцию финала US Open — 2026

Сегодня, 13 сентября, в Нью-Йорке, США, завершится хардовый турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится финальный матч, в котором за титул сразятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель США Бен Шелтон, занимающий в мировом рейтинге девятое место. Начало встречи запланировано на 21:00 мск.

В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Зверевым и Шелтоном. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Действующим чемпионом US Open является испанец Карлос Алькарас, уступивший Шелтону в четвертьфинале. Для Александра Зверева этот финал станет третьим на турнирах «Большого шлема» в текущем сезоне, Шелтон выступит в заключительном матче мэйджора впервые в карьере.