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Президент Казахстана отреагировал на титул Рыбакиной на US Open — 2026

Президент Казахстана отреагировал на титул Рыбакиной на US Open — 2026
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил вторую ракетку мира казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой на US Open – 2026. В финале турнира она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Этот грандиозный успех – яркое подтверждение того, что вы по праву были названы первой ракеткой мира (с понедельника Рыбакина возглавит рейтинг WTA. — Прим. «Чемпионата»). Вы вновь продемонстрировали истинный профессионализм, целеустремлённость и безупречную культуру поведения на корте. Весь Казахстан гордится вашими достижениями! Пусть эта впечатляющая победа станет стимулом для новых спортивных побед, а ваше мастерство станет примером для всех юных теннисистов Казахстана», – цитирует Токаева пресс-служба президента Казахстана.

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