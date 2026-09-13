Президент Казахстана отреагировал на титул Рыбакиной на US Open — 2026

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил вторую ракетку мира казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой на US Open – 2026. В финале турнира она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

«Этот грандиозный успех – яркое подтверждение того, что вы по праву были названы первой ракеткой мира (с понедельника Рыбакина возглавит рейтинг WTA. — Прим. «Чемпионата»). Вы вновь продемонстрировали истинный профессионализм, целеустремлённость и безупречную культуру поведения на корте. Весь Казахстан гордится вашими достижениями! Пусть эта впечатляющая победа станет стимулом для новых спортивных побед, а ваше мастерство станет примером для всех юных теннисистов Казахстана», – цитирует Токаева пресс-служба президента Казахстана.