Илья Симакин выиграл второй подряд турнир категории «челленджер»

275-я ракетка мира российский теннисист Илья Симакин стал победителем турнира категории «челленджер» во Вьетнаме, одолев в финальном матче француза Артюра Вебера, занимающего в мировом рейтинге 405-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5),

По ходу матча Вебер сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. Симакин подал навылет три раза, сделал две двойные ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми.

Для Симакина это второй подряд выигранный «челленджер». Он поднимется в рейтинге АТР на 98 мест и расположится на рекордном для себя 177-м месте. Это положение в рейтинге позволит ему принять участие в будущей квалификации на Australian Open в январе.