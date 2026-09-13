Елену Рыбакину встретили в раздевалке шампанским после её победы на US Open — 2026

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы на US Open – 2026 была встречена в раздевалке шампанским. В финале турнира она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Видео с торжественной встречи теннисистки опубликовала пресс-служба US Open на своей странице в социальной сети.

Рыбакина благодаря выходу как минимум в полуфинал этого турнира станет первой ракеткой мира после обновления рейтинга. Победа в финале Открытого чемпионата США стала для теннисистки вторым в сезоне титулом на турнире «Большого шлема» — в январе текущего года она одолела Соболенко в финале Australian Open (6:4, 4:6, 6:4).