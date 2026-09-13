15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Трудно подобрать слова». Елена Рыбакина — о своей первой победе в финале US Open

«Трудно подобрать слова». Елена Рыбакина — о своей первой победе в финале US Open
Комментарии

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась эмоциями от своей победы на US Open – 2026. В финале турнира она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Рыбакина впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Какие у вас эмоции после победы?
— Это потрясающе, до сих пор так сложно осознать, сколько всего произошло. Столько достижений за эти несколько недель! Я очень счастлива и горжусь всей проделанной работой. Да, это просто невероятно, трудно подобрать слова, но я крайне рада, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Рыбакина благодаря выходу как минимум в полуфинал этого турнира станет первой ракеткой мира после обновления рейтинга. Победа в финале Открытого чемпионата США стала для теннисистки вторым в сезоне титулом на турнире «Большого шлема» — в январе текущего года она одолела Соболенко в финале Australian Open (6:4, 4:6, 6:4).

Материалы по теме