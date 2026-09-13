«Трудно подобрать слова». Елена Рыбакина — о своей первой победе в финале US Open

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась эмоциями от своей победы на US Open – 2026. В финале турнира она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Рыбакина впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США.

— Какие у вас эмоции после победы?

— Это потрясающе, до сих пор так сложно осознать, сколько всего произошло. Столько достижений за эти несколько недель! Я очень счастлива и горжусь всей проделанной работой. Да, это просто невероятно, трудно подобрать слова, но я крайне рада, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Рыбакина благодаря выходу как минимум в полуфинал этого турнира станет первой ракеткой мира после обновления рейтинга. Победа в финале Открытого чемпионата США стала для теннисистки вторым в сезоне титулом на турнире «Большого шлема» — в январе текущего года она одолела Соболенко в финале Australian Open (6:4, 4:6, 6:4).