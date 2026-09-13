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Россиянка Александра Шубладзе выиграла турнир W50 в Китае

Россиянка Александра Шубладзе выиграла турнир W50 в Китае
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190-я ракетка мира российская теннисистка Александра Шубладзе стала победительницей турнира категории W50 в Гуйяне, Китай. В финале она одолела китаянку Рэн Юфей, занимающую в мировом рейтинге 313-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Александре Шубладзе 21 год. На минувшем US Open – 2026 в женском одиночном разряде она участвовала в квалификации, где дошла до второго круга, но уступила Дарье Семенистой из Латвии со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Также сегодня, 13 сентября, россиянин Илья Симакин выиграл во Вьетнаме второй подряд турнир категории «челленджер», одолев в финальном матче француза Артюра Вебера (6:4, 7:6 (7:5)).

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