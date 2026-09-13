Рыбакина рассказала о настрое на третий сет после проигранной 2-й партии в финале US Open

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как настраивалась на решающий сет финала US Open – 2026 после проигранной второй партии. Спортсменка одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

— Как вы себя настраивали между сетами? Что делали, чтобы не расклеиться и взять верх в третьей партии?

— Мне кажется, сам матч был очень напряжённым. Даже в первом сете я сделала ранний брейк, и тогда стало немного легче действовать агрессивно. А во втором мы играли в равных условиях, каждый гейм мы брали свои подачи, и мне кажется, что в эти важные моменты она была более напориста, да и просто шла на удары. У меня были небольшие возможности, я допустила пару ошибок, но в третьей партии я сказала себе, что я всё ещё могу это сделать [победить]. Мне нужно сосредоточиться на своей подаче и просто немного больше рисковать, когда у меня есть шанс, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.