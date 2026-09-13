Елена Рыбакина — о первом утре после победы на US Open: это своего рода облегчение

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что почувствует утром после победы на US Open — 2026. В финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

— Каким будет ваше следующее утро после такого триумфа? Непривычным?

— Да, будет совсем непривычно проснуться на следующее утро, зная, что ты выиграла US Open и достигла первого места в рейтинге. И это своего рода облегчение, ведь ты делала рутинную работу последние две-три недели. Это огромный труд, на это тратилось много нервов