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Елена Рыбакина — о первом утре после победы на US Open: это своего рода облегчение

Елена Рыбакина — о первом утре после победы на US Open: это своего рода облегчение
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что почувствует утром после победы на US Open — 2026. В финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Каким будет ваше следующее утро после такого триумфа? Непривычным?
— Да, будет совсем непривычно проснуться на следующее утро, зная, что ты выиграла US Open и достигла первого места в рейтинге. И это своего рода облегчение, ведь ты делала рутинную работу последние две-три недели. Это огромный труд, на это тратилось много нервов