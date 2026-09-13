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«Сейчас всё изменилось». Рыбакина оценила атмосферу, царящую во время US Open в Нью-Йорке

«Сейчас всё изменилось». Рыбакина оценила атмосферу, царящую во время US Open в Нью-Йорке
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы на US Open — 2026 рассказала о положительной атмосфере на кортах Нью-Йорка во время Открытого чемпионата США. В финале турнира представительница Казахстана одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Как изменилась ваша любовь к Нью-Йорку с триумфа на Уимблдоне до сегодняшнего дня?
— Впервые я приехала сюда 10 лет назад, будучи юниоркой, и для меня это уже было невероятное место. Оно такое шумное и непохожее на другие! Честно говоря, после победы на Уимблдоне в 2022-м произошло много всего, и мне кажется, что здесь, независимо от того, на каком корте ты играешь, всегда потрясающая атмосфера и полно народу на три