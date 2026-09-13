Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после победы на US Open — 2026

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после первой в карьере победы на Открытом чемпионате США. В финале US Open — 2026 она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

«Всем привет! Я только что выиграла этот прекрасный трофей. До сих пор не могу поверить. Здесь, в Нью-Йорке, потрясающая атмосфера. Просто хочу сказать спасибо за поддержку! Это потрясающе, не могу подобрать слова. Просто ещё благодарю за любовь и поддержку», — сказала Рыбакина в видео, опубликованном пресс-службой US Open в социальной сети Х.